Že to „Norům“ vychází vždycky? V ČT nabízíme k předpovědím navíc i expertní zkušenost, říká Taťána Míková

I v současnosti ale může nastat situace, jaká byla třeba letos před Velikonocemi. „Modely se až do posledního dne dohodnout nemohly. A my jsme vlastně ještě den před Velikonocemi říkali: V druhé části Velikonoc nevíme úplně jistě, jestli se ochladí hodně, nebo málo. Jediné, na čem se shodneme, že tam už v pondělí nebude moc mraků.“ Taťána Míková k tomu dodává, že některé situace se velice těžce předpovídají. Zvlášť se to stává při přechodu od zimy k jarní, teplejší cirkulaci. „Tam se často stane, že se modelům něco nepovede.“ Zkušený meteorolog je pořád lepší než počítačový model Šéfka televizních počasářů v rozhovoru konstatovala, že meteorologie dnes daleko více směřuje k automatizaci. „A to je trend, který bych já v České televizi úplně nerada viděla. Protože je to něco, co má svůj význam pro weby, kam se lidé chodí podívat na počasí, a chtějí vidět zcela konkrétně svoje místo, ve kterém žijí, nebo kam pojedou, kam míří. Je to samozřejmě velice cenná orientační informace.“

„Ale předpovědi, které vydáváme v ČT, se snažíme vždycky korigovat i o zkušenost meteorologa. Ať už je to dáno daty, která dostáváme z ČHMÚ už do určité míry předzpracovaná, nebo i tím, že v ČT pracují meteorologové a jsou schopni si některé věci sami vyspecifikovat, lépe, než to dokáže – v některých případech – ten model.“ Na vysvětlenou uvádí Taťána Míková příklad Krkonoš, respektive to, jak je vnímá meteorologický model. „I když jsou ty čtverečky, ve kterých meteorologický model počítá, čím dál menší, tak pořád vidí Krkonoše jako takový kopec, který má zhruba kolem osmi set, devíti set metrů. A to, že jsou to opravdu relativně úzké hory, které jsou dost vysoké, ten model ještě pořád v tom rozlišení nepostihne.“ Model tedy podle ní má svoje úskalí, a když tato úskalí meteorolog zná, může i výsledek počítačového modelu výrazně vylepšit. „Takže my se snažíme o do určité míry zprofesionalizovanou předpověď počasí, mohli bychom tomu říct expertní předpověď počasí, která by měla proti té automatizaci mít opravdu svoje výhody.“ Jak ale sama přiznává, nevýhodou je, že se taková expertní předpověď nedá udělat pro nekonečný počet míst v Česku. „Takže vždycky hledáme nějaký kompromis.“ Co se týká novinek v meteorologické vědě samotné, které by mohly předpovědi dále zpřesnit, připomíná Taťána Míková takzvané teorie přechodových pásů. Ty se snaží překonat úskalí, která se v praxi projevují při práci s teplými, studenými a okluzními frontami. „Protože i když víme, jak by se zhruba teplá fronta měla projevovat, jak by se měla projevovat studená a co by mělo být asi na okluzní – i když tam to může být nejsložitější – tak nikdy dvě fronty nejsou stejné.“ Tyto teorie podle ní lépe vystihují fyzikální realitu počasí, které se odehrává. „Ale myslím, že to je teprve hudba budoucnosti, kterou třeba taky jednou v ČT zavedeme, ale nejdřív budeme asi muset hodně provádět osvětu, abychom nevykládali něco, čemu divák nerozumí.“ Lokalizovat bouřku den předem současná meteorologie neumí Taťána Míková říká, že ona i její kolegové si jsou samozřejmě vědomi toho, že lidé si dnes informace o počasí dokážou najít na internetu i sami a že to skutečně dělají. „Zvlášť pokud je zajímá konkrétní místo, tak půjdou i na specializované weby,“ konstatuje.

Směrem k aktivním uživatelům by se ale měly posunout také informace o počasí na webu České televize. „Asi neřeknu tajemství, že i my se snažíme, aby náš web byl trošičku pružnější a zajímavější, než je v současné době. Takže i na tom pracujeme, aby k nám mohli diváci chodit za přesnějšími informacemi,“ říká Míková k budoucnosti rubriky Počasí na webu ČT24. „Ale pravdou je, že do televizního vysílání zřejmě nikdy nepůjdeme do menších celků, než jsou řekněme regiony. Výjimkou může být jen, pokud se jedná o nebezpečné jevy.“ Jak totiž připomíná, ČHMÚ chystá spustit výstražný systém, který půjde až do úrovně obcí s rozšířenou působností. „Tam tedy budeme asi přecházet na daleko preciznější specifikaci, pro které oblasti to platí a pro které neplatí.“

Fakta Počasí – nebezpečné jevy Počasí – nebezpečné jevy Silné (vydatné, dlouhotrvající, přívalové) srážky vedoucí k povodním, krupobití, silný nárazový vítr, vysoké teploty, déletrvající sucha, nebezpečí požárů, silné mrazy, ledovka, náledí, silná námraza, vysoká sněhová pokrývka, sněhové jazyky a závěje, rychlé tání sněhu, silné mlhy, mrznoucí mlhy, ale i smogové situace a lavinové nebezpečí. Zdroj: ČHMÚ

„Ale to se týká opravdu jen nebezpečných jevů, protože i když by si to diváci asi moc přáli, my těžko můžeme lokalizovat bouřku den předem. Ve chvíli, kdy už ji můžeme pozorovat, sledovat její posun na radaru a vývoj, tak pak už je to jiné. Tam už do určité míry ty dráhy umíme určovat a dokážeme i posoudit, jestli bude docházet k dalšímu vývoji a zesilování, nebo už k rozpadu. Ale to je otázka řádově desítek minut, rozhodně ne dnů dopředu.“

