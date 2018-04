Začal u večerníčků, nyní v ČT šéfuje družicovým studiím na kolečkách

Podle vzoru pražských satelitních aut vznikla i ta pro studia v Brně a Ostravě. „Dá se říct, že to, co je ve zpravodajství, jsou taková moje malá děťátka, která jsem si navrhoval už od toho, jak to má v autě vypadat a co všechno má umět,“ konstatuje Švach.

Dodává, že zvažovali i variantu umístit přenosovou technologii do klasického osobního auta, ale zatím to není možné. Vůz totiž musí být zcela nezávislý – mít vlastní agregát a být schopný dojet kamkoli. Plus s ním musí jet minimálně tříčlenná posádka – technik, kameraman a redaktor, který z místa živě vstupuje.

Auto musí vézt i vlastní kameru, kabely a hlavně satelitní nástavbu, která sama o sobě váží 150 kilo. „Nacpat to vše do malého osobního vozu prakticky není možné,“ konstatuje Švach.

Točilo se na film, kazety, disky i paměťové karty

Při otázce na technologii používanou ve zpravodajství se Antonín Švach ve svém popisu vrací až do 80. let, kdy se točilo ještě na klasický film. Pak nastoupily elektronické kamery – původně charakteristické tím, že záznamové zařízení nosil technik (který kameramana musel doprovázet) a vypadalo jako ohromná nákupní taška.

„Když jsem přišel já, koncem 90. let, používaly se kamery s analogovým záznamem na pásek. Systém Betacam SP nám vydržel mnoho let, byl to hodně robustní formát. Leccos to zvládlo a vydrželo.“