Ručně vyráběla titulky, teď jejím perem píšou slavné postavy minulosti

Dopisy dobových postav vyrábí grafička podle vzoru, který dostane od tvůrců filmu. „Dodají tu osobnost, třeba krále, který skutečně existoval, a my se snažíme se do toho vměstnat, i když to většinou moc nejde. A nebo alespoň dobově, abychom to napsali, ne jako dneska - ale jak psali tenkrát.“

„Musíme se to naučit a napodobit ho, co nejblíž to jde,“ říká paní Linhartová. Stejně už se musela naučit rukopis Boženy Němcové, Karla Havlíčka Borovského, teď ji čeká Jiří Wolker.

Většinu návrhů si grafičky musí vymýšlet samy

V současné době přichází zadání do grafického oddělení obvykle od rekvizitní výpravy. To, jak hodně je ale konkrétní, se prý dost liší. „Někdy mají představu, přinesou si od architekta, jak to má vypadat. A někdy je to metodou pokus – omyl. Udělejte to nějak. My to nějak uděláme. A oni – takhle to není ono. A dělá se to znovu. Což je ta nejhorší varianta, která může být,“ říká Radka Vohlídalová.

Podklady pro práci si v minulosti grafičky často hledaly samy. „To jsme chodily do muzea, do knihovny UMPRUM a hledaly si to. To by dneska nešlo – kdybych vyběhla, půl dne strávila v UMPRUM knihovně. To vůbec nepřichází v úvahu,“ konstatuje grafička.