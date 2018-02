Jeden z největších inzerentů světa hrozí stažením reklam z „bažiny“ Facebooku a Googlu

Společnosti Facebook i YouTube už ale v souvislosti s kritikou oznámily záměr najmout moderátory obsahu nebo investovat do umělé inteligence čistící jejich platformy. V lednu už také Facebook přiblížil, že začne uživatelům zobrazovat prioritně příspěvky přátel a rodiny před příspěvky zpravodajskými a reklamními.

Pokud by společnost Unilever hrozbu naplňovala, analytik Pivotal Research Brian Wieser podle CNN míní, že to nebude moc znatelné ohledně konečného profitu technických společností. Pokud by však i další inzerenti následovali tento příklad, mělo by to prý negativní dopad, kterého by si už investoři všimli.

Unilever se snaží zlepšit ziskovost

Podle korespondenta BBC Joea Lynama má Unilever pověst společensky zodpovědného podniku, který nehledí pouze na své zisky. Loni se však firma dostala pod tlak, aby zvýšila ziskovost a urychlila růst.

Ve stejném roce totiž také odmítl převzetí od americké potravinářské skupiny Kraft Heinz, která za Unilever nabízela 143 miliard dolarů (3,6 bilionu korun). V prosinci se tak Unilever například dohodl na prodeji své divize margarínů a pomazánek, která zahrnuje i značku Flora.

Unilever měl závod i v České republice, a to v Nelahozevsi na Mělnicku. V roce 2010 ho však společnost uzavřela, a ukončila tak výrobu v tuzemsku.