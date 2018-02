Peroutkovu novinářskou cenu získali analytička ČRo Klímová a zahraniční zpravodaj ČT Szántó

Szántó porotu zaujal připraveností a profesionalitou. „Zabývá se historickým kontextem, vysvětluje, analyzuje, a zároveň nepoučuje, komu máme fandit: cítí jen plnou zodpovědnost za to, jak a proč zprávu prezentuje,“ uvedla ve svém laudatiu Veronika Bednářová.

„Nejsem člověk, který by miloval válečné konflikty, který by miloval politické otřesy. Jsem rád na místě, když se něco děje, to je pravda, ale daleko radši dělám méně konfliktní a méně nebezpečná témata,“ uvedl oceněný Szántó.

„Blízký východ není místo, kde probíhají jenom války, to je samozřejmě nesmysl, žijí tam desítky milionů lidí, kteří zažívají de facto úplně stejné strasti a radosti jako zažíváme my tady v Evropě,“ dodal zahraniční zpravodaj ČT, který cenu považuje za obrovskou čest, ale zároveň závazek pro svou další práci.