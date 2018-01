Facebook či Twitter zvládají odstranit až 70 % nahlášených nenávistných komentářů

Podle Jourové je výsledek pozitivní zprávou. První hodnocení v roce 2016 totiž ukázalo, že odstraňováno je 28 procent nenávistných projevů, loni to bylo 59 procent. Při vyhledávání nenávistných projevů s komisí a firmami spolupracují organizace občanské společnosti.

V České republice nynější monitoring ukázal, že odstraňováno je skoro 55 procent nenávistných projevů, o rok dříve to bylo 46 procent. „Mažou se vzkazy k zabíjení, výzvy k fyzickému násilí, výhrůžky, které by mohly inspirovat ostatní lidi,“ vypočetla komisařka, jakých projevů nenávisti se postup internetových společností týká. Jourová uvedla, že stoprocentní odstraňování nahlášených příspěvků by ani nevítala.

„Tam je skutečně spousta případů, které jsou okrajové, nebo které si zaslouží zůstat, protože chráníme svobodu slova,“ upozornila. S přístupem firem je spokojená. „Budeme muset pokračovat. Věc, která není tlačena tvrdou regulací, bude vyžadovat setrvalý tlak ze strany Komise i členských států,“ myslí si.