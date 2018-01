Válka Trumpa s novináři pokračuje. Chce vyhlásit „nejhanebnější médium“ loňského roku

Trump se netají svým odporem vůči některým americkým novinářům a po celý první rok svého mandátu nevybíravě útočil na řadu liberálních médií. Nepřízeň hlavy státu si vysloužily zejména zpravodajské televize CNN a NBC News a deníky The New York Times a The Washington Post.

Prezident je podle pracovníků Bílého domu horlivým konzumentem zpráv amerických televizí a jejich sledováním zahajuje prakticky každý den. Nejoblíbenějším Trumpovým médiem je konzervativní televizní kanál Fox News. Na Twitteru, který se stal jeho hlavním prostředkem komunikace s veřejností, prezident na pořady Fox News často upozorňuje.