Nahými fotkami proti pornopomstě. Facebook vyvíjí nový nástroj proti zneužití fotografií

Facebook k tomu na svém blogu uvedl, že jakmile „fotografii ověří, upozorní osobu, která zprávu zaslala, prostřednictvím zabezpečeného e-mailu, a požádá ji o odstranění fotografie z chatovací aplikace Messenger na svém zařízení. Po odstranění obrázku z aplikace odstraní Facebook obrázek ze svých serverů.“

Novinka by měla fungovat nejen na Facebooku, ale také na fotografické síti Instagram. Společnost současně plánuje také rozšíření funkce do dalších zemí, v první vlně by mohlo jít o Kanadu, Velkou Británii a USA.

Za pomstu v podobě nahrávání nahých fotek bývalých partnerů na sociální sítě zvažovalo zpřísnění trestů z půl roku až na dva roky například Dánsko. V Česku se obdobný případ vyskytl například v roce 2013. Muž z Chebu tehdy po rozchodu nechal na Facebook umístit nahé fotky své bývalé přítelkyně. Jemu i jeho společnici, která mu se zveřejněním fotek pomohla, hrozily až dva roky vězení.