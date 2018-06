Glosa: „Zajatci jsme strojů.“ Hábův vzkaz je po 80 letech ještě aktuálnější

V opeře se tak v jedné z mnoha svých podob opakuje Hegelova slavná dialektika pána a raba, z níž ostatně Marx ve svém myšlení vycházel: zatímco člověk stvořil stroje, aby mu jako pánu tvorstva sloužily, nakonec je to on, kdo otročí, protože technika diktuje podmínky, jimž se musí přizpůsobovat.

Dnes, skoro 80 let od dopsání, je opera paradoxně daleko ožehavější. Technika a technologie totiž zdaleka nezasahují pouze do oblasti práce, kterou mimochodem zřejmě znovu přemění, jak se shodují odborníci stran hojně diskutovaného průmyslu 4.0. Prorostly celým bytím člověka, který bez nich není schopen v podstatě ničeho a do virtuálního prostoru migruje úplně vše včetně mezilidské komunikace či sexuality.