Blíží se festival Aerodrome. Přiveze mnoho hvězd včetně Limp Bizkit nebo Lany Del Ray

Aerodrome Festival, dříve jednodenní hudební akce především pro příznivce rocku, hard coru a metalu, se v letošním roce představí ve zbrusu nové podobě. Z jedodenní záležitosti se stává třídenní a z pražských Letňan se přesouvá do prostorů letiště v Panenském Týnci.

„Chceme naučit Čechy chodit na světový festival doma. Aby se jim více vyplatilo zůstat tady než odjíždět do ciziny,“ říká k line-upu, který si nezadá s velkými zahraničními festivaly, slovenský miliardář Igor Rattaj, který má celou akci na svědomí.

Dramaturgie nabídne multižánrový rozměr a během tří dnů od 28.–30. června vystoupí na dvou pódiích přes třicet zahraničních účinkujících od hvězdných stálic hudební scény až po nejvýraznější objevy posledních let. Příznivci tvrdší muziky se mohou těšit například na Limp Bizkit, Nine Inch Nails, Stone Sour, Parkway Drive, Hollywood Undead nebo Bullet for My Valentine. Dorazí i Ice-T se svým projektem Body Count.