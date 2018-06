Filmová upoutávka týdne: Rockyho chráněnec jde znovu do ringu

Creed je ale skutečně o nové generaci a to znamená velkou příležitost pro představitele titulní role – Michaela B. Jordana, který se posledních několik let stále více dostává do povědomí diváků. První výraznější šancí pro něj bylo v roce 2012 sci-fi drama Kronika o skupině středoškolských studentů, kteří získají zvláštní schopnosti. O rok později se objevil v prvním snímku Ryana Cooglera Fruitvale.

V roce 2015 si pak kromě Creeda zahrál rovněž v komiksové Fantastické čtyřce, její neúspěch ale zbrzdil jeho kariéru. Coogler však Jordana nevynechal ani při natáčení Black Panthera. Letos se pak herec objevil ještě v novém zpracování sci-fi klasiky 451 stupňů Fahrenheita.