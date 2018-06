Třicetiletou válku ukončí až Mírotvůrci. Nový film připravuje Česká televize

Filmaři předvedou komplikovaný průběh vyjednávání i různé postupy a motivy diplomatů. Například vévodkyně z Longueville, kterou hraje česká herečka Anna Císařovská Marková, pomáhá dosáhnout míru také proto, že se už nemůže dočkat návratu zpátky do Francie.

Ve studiu České televize jsou natáčeny všechny hrané scény filmu, které budou tvořit zhruba jednu třetinu celého snímku. Dokumentární část připojí díky rozhovorům další informace o konfliktu, který určil podobu novověké Evropy. Diváky zavede třeba na konkrétní místa, kde jednání o míru probíhala. Belgičtí animátoři pak do snímku dodají bojové scény.

„Jak už to ženy dělají, zezadu jsou schopny tahat za nitky a muže směrovat, kam potřebují. Pro mne je docela příjemné si představit, že kdyby tam ona nebyla, tak by to bylo všechno úplně jinak,“ směje se herečka.

Zmar české naděje

Válku, která tři desítky let devastovala Evropu, ukončily dvě smlouvy, které 24. října 1648 podepsali zmocněnci habsburského císaře v Münsteru a Osnabrücku. Vestfálský mír, jak tato událost vstoupila do dějin, sice na jednu stranu ukončil utrpení a ničení, zároveň ale zmařil naděje na změnu náboženských a politických poměrů v českých zemích, které se na téměř 300 let staly součástí katolické habsburské monarchie.

Právě v Čechách přitom celoevropský konflikt v květnu 1618 vypukl, impulsem se stala neslavná druhá pražská defenestrace a následné protihabsburské povstání protestantských stavů. Boje se ale postupně rozhořely po celé střední Evropě a králové, knížata a generálové plenili vše, co jim přišlo pod ruku. Říše přišla přibližně o třetinu obyvatelstva. Konflikt časem nabyl podobu náboženské války mezi protestanty a katolíky. Jednalo se ale samozřejmě také o územní zisky a vymezení sfér vlivu.