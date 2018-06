Recenze: Iron Maiden nezklamali. Epickou show podtrhli bezchybným výkonem

Po následujících skladbách Where Eagles Dare a 2 Minutes to Midnight se Dickinson ujal slova, aby poděkoval českým letcům, bojujícím ve druhé světové válce v řadách britské RAF, za což sklidil ohromné ovace.

To svižní metalcoristé už byli o nějaký level výš a předvedli herně velmi slušný výkon, i když bylo jasné, že na ně většina fanoušků nepřišla. Ze svého repertoáru zahráli poctivých 15 skladeb včetně hitů jako My Curs, In Due Time nebo předělávku Holy Diver legendárního Ronnieho Jamese Dia. Ač zahráli opravdu skvěle, co na plat, do Maidenů jim stále několik délek chybí.

Ač co do počtu návštěvníků byla akce téměř srovnatelná s Ozzyho velkolepým rozloučením z předchozího týdne, organizace byla tentokrát bez problému. Byť byly tedy pražské Letňany i tentokrát zavaleny davy metaluchtivých fanoušků proudících do areálu letiště, odbavování probíhalo plynule, bez komplikací a zbytečně zdlouhavých front.

V srdceryvném proslovu pak připomněl oběti, jež lidstvo přinášelo na oltář svobody, a vzpomněl jednoho z nejznámějších bojovníků, skotského statkáře Williama Wallace, hlavní postavu války za nezávislost Skotska, jehož asi nejvíce proslavil oscarový výpravný opus Mela Gibsona. Ve světle toho se při následné The Clansman dral pokřik „Freedom“, jenž rezonoval celými Letňany, z hrdla tak nějak sám.

Scéna střídala scénu, stejně jako Dickinson své tematické kostýmy. Tu běhal po jevišti s historickým mečem, se kterým při skladbě The Trooper bojoval se samotným Eddiem, tentokrát v podobě zombieho, tu jako kníže temnot při Sign of the Cross, ohnivý muž při Flight Of Icarus, jež zazněla po dlouhých 32 letech, nebo jako poutník s lucernou při Fear of the Dark, hymně svorně zpívané celým areálem.

Britskou vlajku, jíž tradičně mává nad hlavou, vystřídala ta česká, a dav šílel. Zazněla i ikonická Number of the Beast či Iron Maiden, přídavkem pak The Evil That Men Do, Hallowed Be Thy Name a finální Run to the Hills.

Scream for me, Prague! Tahle panna do starého železa ještě rozhodně nepatří

Když vidíte vitalitu a energii, již tihle šedesátníci vkládají do svých vystoupení, nutně vás napadne: Jak to sakra dělají?! Jejich elán by jim zkrátka mohli závidět i o několik dekád mladší jedinci. Tihle pánové zkrátka umí.

Ať už jde o herně naprosto bezchybný výkon nebo o Dickinsonovy pěvecké kvality, o kterých se nelze vyjádřit jinak než v superlativech. Byť naběhá po pódiu několik kilometrů a skáče do neuvěřitelných výšek, jeho zpěv je čistý a bez jakéhokoli zaváhání i v těch nejtěžších pasážích. Když k tomu přidáte ještě skvělé nazvučení a naprosto famózní scenérii, jež tématicky ladí k vyšperkovanému setlistu, nelze než smeknout.