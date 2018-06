Australskému novému cirkusu nevadí před Prahou ohnout páteř

„Prozkoumáváme různé druhy spojení – osobní, skupinové, fyzické i emocionální. Páteř určuje, jak dokážeme být silní,“ popisuje základní myšlenku inscenace artistka Jascha Boyceová. Při nebezpečných kouscích si akrobaté nabízejí oporu, stejně jako jednotlivé obratle páteře, které do sebe bezchybně zapadají.

Páteř je pro fungování těla nezbytná – nabízí oporu, poskytuje jistotu. Inscenace Backbone je postavena na podobně pevném propojení, i když akrobaté působí chvílemi dojmem, jako by snad ani žádnou páteř neměli.

Diváci se bojí

„Celá naše skupina funguje na důvěře. Vyrostli jsme spolu, známe se velmi dlouho, takže jsme taková rodina. A velmi to pomáhá ve chvíli, kdy se učíme nové kousky a připravujeme vystoupení. Musíme si věřit v tom, že každý bude v danou chvíli stát na místě, kde je ho potřeba,“ poznamenává Jascha Boyceová.

Diváci přesto prý často v hledišti trnou. „Nejnáročnějším trikem představení je vysoká lidská pyramida, při které na sobě stojí čtyři artisté. Hodně lidí za námi po představení chodí a říká, že se celou dobu velmi báli,“ prozradila artistka.

Návštěvníci pražských Jatek78 mohou kvůli Gravity & Other Myths zadržovat dech do pátku 22. června. Praha je pro australský soubor teprve druhou zastávkou evropského turné. Z českého hlavního města zamíří do Lucemburska, Anglie nebo Maďarska.

Tím ale nový cirkus z Prahy nezmizí. Část programu mu věnuje i Festival Arena, který pořádá Divadlo bratří Formanů do 24. června na Smíchovské náplavce. A druhou polovinu srpna si pro nový cirkus už tradičně vyhradila přehlídka Letní Letná.