Postavy grónské mytologie uspávají i české čtenáře

Do vzdálených krajin Grónska zavedl Aageho Gitz-Johansena dánsko-grónský polární badatel Knud Rasmussen. O generaci mladší výtvarník se s Rasmussenem setkal na začátku třicátých let minulého století, nedlouho před tím, než polárník zemřel, a přijal jeho nabídku, aby se Grónsko pokusil zachytit v kresbách. Do tamních končin se často vracel, dokonce si od místních obyvatel vysloužil přezdívku Qalipaasorsuaq, tedy „velký malíř“.

Drsné mýty dobrosrdečných lidí

Knihu Postavy grónské mytologie vydal v roce 1949, český překlad vychází z druhého vydání, které o šest desítek let později připravil Gitz-Johansenův syn. České nakladatelství Meander seznamuje tuzemské čtenáře s grónskými mýty díky překladu Zdeňka Lyčky. I on jezdí do Grónska opakovaně, mimo jiné proto, že tamní lidé jsou – na rozdíl od uzavřenějších severských národů – podle něho upřímní, veselí a dobrosrdeční, přestože jejich mýty bývají často drastické.

Knížka Aageho Gitz-Johansena shrnuje dvacet příběhů, psány jsou v grónštině, angličtině a češtině. „Jsou v ní především krásné obrázky. Texty jsou krátké, takže pro lidi, kteří nemají rádi dlouhé texty, je to ideální kniha. Jde o příběhy z grónské mytologie, kromě matky moře i o různých obludách, třeba o torngarsukovi, kterého misionáři nazývali ďáblem samotným,“ prozradil Zdeněk Lyčka.

Příběhy do iglú

Před deseti lety českým čtenářům zprostředkoval také grónské mýty a pověsti sepsané zmíněným polárníkem Knudem Rasmussenem. Překladatel upozorňuje, že inuitské vnímání světa může být pro Čechy nezvyklé, například proto, že jejich příběhy často nevedou k žádné pointě.