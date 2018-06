S Kevinem Costnerem se život na současném Divokém západě nemazlí

„Překvapilo mě to a pobavilo. To jsou vždy dobré předpoklady k tomu, abych se rozhodl do toho jít,“ rozhodl se prý Kevin Costner přijmout roli hlavy Duttonovic rodu hned po přečtení scénáře.

Video of 'Yellowstone' Official Trailer Starring Kevin Costner | Paramount Network

„Myslím, že na americkém západě je stále co objevovat. Filmy se o něm točí už od počátků kinematografie. Je to unikátní místo a život lidí, kteří tam žijí, je unikátně americký. Byl to i skvělý způsob, jak prozkoumat naše vlastní já,“ nemyslí si Sheridan, že by se westernové téma omrzelo.

„Zkoušeli jsme to pojmout inovativně. Nechtěli jsme, aby lidé přemýšleli, jak to bylo natočeno. Chtěli jsme hlavně, aby to každého pohltilo,“ doplnil Kevin Costner.

Podle tvůrců seriál v deseti epizodách představí to nejlepší a zároveň to nejhorší ze současného amerického života, a to očima rodiny, která reprezentuje oba tyto protipóly.