Prague Proms na úvod rozjímá při mši, na závěr paří v Hollywoodu

Proč jste si na zahájení vybrali slavnostní mši Messa di Gloria? Kdo v díle italského skladatele Pietra Mascagniho vystoupí?

Chtěli jsme začít klasikou, jako víceméně každoročně, a moc jsme si přáli pracovat s fenomenálním českým tenoristou Petrem Nekorancem. Vystupovat bude i sólista bavorské opery Boris Prýgl, krásnou Mascagniho hudbu bude dirigovat Marcello Rota.

Do Prahy se také opět vrátí filmový skladatel Ennio Morricone, s nímž ČNSO dlouhodobě spolupracuje. Uvede program Musica Assoluta osobně?

Ano, osobně a bude zajímavé udělat v Obecním domě akustický koncert. V první půli programu Musica Assoluta zazní Morriconeho symfonická hudba, která na normálních koncertech filmové hudby nemá šanci zaznít.

Ennio Morricone oslaví v listopadu devadesátiny. Před časem říkal, že už nebude veřejně vystupovat, ale nakonec mu to tedy nedalo? Jak jeho spolupráce s ČNSO vlastně vznikla?

Na podzim s ním dokonce letíme do Moskvy, Petrohradu, Londýna a do Paříže. Je to zhruba šest nebo sedm let, kdy jsme měli možnost s ním točit filmovou muziku, a na základě této zkušenosti si nás vybral pro jeden koncert v Itálii. Pak jsme ho my pozvali do Prahy – a tím to začalo.

Dílo dalšího oscarového skladatele Henryho Manciniho představí jeho dcera Monica.

Monica Mancini je legendární jazzová zpěvačka, která v Čechách ještě nevystupovala. Chtěli jsme ji slyšet naživo, ale nebylo to úplně jednoduché, snažili jsme se o to dva roky, protože ona si hodně vybírá. Nakonec zřejmě rozhodlo, že jsme přistoupili na program At the Movies, což jsou filmové melodie jejího tatínka. Zazní třeba Moon River ze Snídaně u Tiffanyho.