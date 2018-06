To byl můj život?? Pavel Kohout bilancuje od demokracie k demokracii

Ohlédnutí za svým životem vydal Pavel Kohout poprvé před třinácti lety, nové zážitky dopisuje už podruhé. Vzpomíná i na odchod přátel – prezidenta a dramatika Václava Havla či herce Pavla Landovského, s nimiž zakládal Chartu 77. „Ve třetím vydání jsem opět na žádost nakladatelství přidal dalších sedm let, které chyběly,“ upřesnil Kohout. „Doufám, že už nebudu muset psát další přídavek,“ dodává.

Pavel Kohout je jen o deset let mladší než Československo. Většinu z jeho historie pamatuje. „Byl jsem dítě, které dostalo dokonce pamětní minci za to, že se včas narodilo do desátého výročí republiky,“ prozradil.