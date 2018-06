Plzeňské „Vyprávěj“: 100py Československa v osudech rodiny Němcovy

Uplynulé století v Plzni přibližují vedle předmětů také fotografie, texty a archivní audio- a videozáznamy. Součástí expozice je také venkovní výstava. Na nádvoří bývalého depa se opět do pozornosti dostává desítka soch vytvořených od padesátých let do současnosti. Kdysi byly součástí veřejného prostoru, dnes leží zapomenuty a mnohdy poničeny v depozitářích.

„Bylo by skvělé, kdyby se našel mecenáš, který by je pomohl zrestaurovat,“ upozorňuje Jiří Suchánek, že ačkoliv díla sloužila k režimní propagandě, neznamená to, že nejsou umělecky hodnotná. K vidění je před galerií socha Lenina, sídlištní socha racků nebo plastika Návrat z kosmu.

Vydat se kolem nich po plzeňských 100pách mohou návštěvníci do konce října.