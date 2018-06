Vítejte v Thébách, do antického města vyváží současné problémy

Mají fungovat vyspělé mocnosti jako policajt světa? A je demokracie univerzálním lékem? Otázky, které řeší hra i její postavy. Válkou zničené Théby hledají obtížně cestu zpět k demokratické společnosti. Potřebují peníze, které nemají. Zoufale tak spoléhají na bohaté Athény, které už je ovšem mají dávno v hrsti.

„Je to jednoznačně politická hra, o vývozu demokracie do třetího světa,“ poznamenává David Matásek, představitel athénského vládce Thésea. Do Théb přichází poučit prezidentku Eurydiku, která se svůj zdevastovaný stát pokouší zvednout na nohy.

Hra Vítejte v Thébách měla premiéru před osmi lety v Londýně. Režisér David Harewood se tehdy inspiroval situací v Libérii a osudem prezidentky Ellen Johnsonové Sirleafové, která se stala první ženou v čele afrického státu vůbec.