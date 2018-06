Klip týdne: Asking Alexandria vzdávají hold vojákům po celém světě

Asking Alexandria (AA) je britská metalcorová skupina pocházející z anglického Yorku. První zmínky o kapele pochází z Dubaje, kde roku 2008 Ben Bruce založil kapelu pod názvem Asking Alexandria, avšak ta měla, až na jeho maličkost, úplně jiné složení. Téhož roku vydala kapela své první (a v tomto složení též poslední) album, které nese název „The Irony of your Perfection“, avšak zanedlouho se kapela rozpadla. Ben Bruce odjel zpět do svého rodného města, Yorkshire a zde taktéž nalezl nové členy. Téhož roku vydali demo, na kterém byly surové náčrty songů „The Final Episode“, „A Single Moment of Sincerity“, „A Candlelit Dinner with Inamorta“, „I Was Once, Possibly, Maybe, Perhaps a Cowboy King“, „Nobody Don't Dance No More“ a „Not the American Average“. 15. září 2009 vydali své první album Stand Up and Scream, které s sebou přineslo velké úspěchy, takže kapela mohla vyjet na své první turné. Jejich druhému albu, Reckless & Relentless, předcházelo 21. prosince 2010 vydání Life Gone Wild EP, které mělo celkem 6 skladeb, mimo jiné obsahovalo i promoční song k novému albu, „Breathless“. Reckless & Relentless vyšlo 4. dubna 2011. Následovalo několik turné po celém světě se skupinami jako Chelsea Grin, Of Mice & Men, I See Stars a Motionless In White. V květnu 2015 vydala skupina krátký film zvaný „Through Sin and Self-Destruction“. Tento film se skládal ze tří hudebních videí z jejich druhého alba, která na sebe navazovala, použité songy byly „Reckless & Relentless“, „To the Stage“ a „Dear Insanity“. Na konci roku 2012 si zpěvák skupiny Danny Worsnop zranil hlasivky, což mu výrazně změnilo hlas. 22. ledna 2015 bylo oznámeno, že zpěvák Danny Worsnop, který se skupinou nahrál všechna předchozí studiová alba, odchází z kapely z důvodu vzniku nové kapely zvané We Are Harlot. Později v rozhovorech však uvedl, že by ze skupiny stejně odešel, protože se už nechtěl věnovat metalcorové hudbě a nebyl v kapele spokojený. Nedlouho poté kytarista Ben Bruce oznámil přibrání nového zpěváka, avšak jeho jméno ponechal v tajnosti. Teprve 26. května 2015 byl uveden příchod nového zpěváka do skupiny – Denise Shaforostova, bývalého zpěváka skupin Make Me Famous a Down & Dirty. Následovalo vydání nového alba The Black (2016). Denis však v říjnu 2016 odchází z kapely pro údajné osobní důvody. Později se však ukázalo, že odmítal komunikovat s ostatními členy skupiny – tvrdil, že „Asking Alexandria neexistuje, dokud nedostanu, co je mi dlužno.“ Po jeho odchodu kapela přibrala zpět svého původního zpěváka, Dannyho Worsnopa.



Diskografie:

Stand Up and Scream (2009)

Reckless & Relentless (2011)

From Death to Destiny (2013)

The Black (2016)

Asking Alexandria (2017)



Členové:

Ben Bruce – sólová kytara

Danny Worsnop – zpěv

Cameron Lidell – rytmická kytara

Sam Bettley – basová kytara

James Cassells – bicí



Zdroj: Wikipedia