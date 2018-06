Fatálně banální Krištof Kintera: Těší mě dělat blbosti a větrat v galeriích

„Kdyby svět byl podle mě, tak je všechno v pohodě“ – tato věta je napsána na jedné stránce v knize. Jaký by to tedy byl svět? Schválně se snažím věci banalizovat. Tahle věta je exemplárním vysvětlením, proč se knížka jmenuje Fatal Banal. Je to vlastně strašně hloupé tvrzení, zároveň ale vyjadřuje obrovskou touhu, aby věci byly lepší, aby na světě nebylo zlo, aby nebyly války, zkrátka tyhle naivní, a přesto strašně důležité věci.

Pozná ve vašem ateliéru laik, co jsou už hotové věci a co je jenom připravený materiál? Kolikrát to nepoznám ani já. Považuju hmotu za látku, ze které skládám poezii umění, takže cokoli má potenciál. Klidně i váš notebook můžeme nechat zreznout, provrtat a bude z něj celkem zajímavé dílo.

Jak dobře se dá uživit uměním? Musí se umění prodávat?

Samozřejmě že nemusí. Umění je tu i od toho, aby vytvářelo nějaké šifrování, nějaký odraz světa. Na druhou stranu jsou lidé, kteří v umění spatřují hodnoty a nějakým způsobem si ho chtějí přivlastňovat, míti ho, ale zároveň tím i stvrzovat důležitost té věci. Takže sběratelé a lidé, kteří umění milují a obklopují se jím, jsou důležití pro umělce, aby jim dávali šanci žít a mít na barvy, na lepidla a na beton.

Právě výstava v Rudolfinu byla zdarma. Mělo to podle vás vliv na to, že přišlo tolik lidí?

Určitě to jde ruku v ruce, ale chtěl bych podotknout, že bych si strašně přál, aby u nás galerie zdarma byly, protože by to mělo obrovský společenský dosah a strašně bychom na tom mentálně jako společnost vydělali. Lidé by se přestali bát umění a začali ho brát do svého zorného pole.

Zavírá se monografií Fatal Banal nějaká etapa vaší umělecké tvorby? Cítíte to tak?

Že bych to nějak dramaticky rozděloval, to úplně ne. Ale je fakt, že ta kniha pro mě určitým způsobem uzavírá nějakých dvacet let činění, nicméně hodlám pokračovat dál, ovšem co to bude, to nevím ani já.