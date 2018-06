Číst a psát, s tím by děti měly počítat

Týden čtení dětem je součástí kalendáře poosmé, tentokrát jako součást širšího projektu Visegrád čte dětem, do něhož se zapojilo také Maďarsko, Polsko a Slovensko. Do akce se mohou od 1. do 10. června zapojit školy, školky, knihovny, rodinná centra i samotní rodiče. Cílem je poukázat na prospěšnost hlasitého předčítání.

Knihou proti displeji a ptydepe