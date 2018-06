Překonala hluchotu a slepotu, aby pomáhala druhým. Před 50 lety zemřela zázračná Helen Kellerová

Jenže také si začala bolestně uvědomovat, že cosi postrádá, že ostatní zvládají něco, co ona nedokáže. „Někdy jsem stála mezi dvěma osobami, které spolu mluvily, a dotýkala se jejich rtů,“ vzpomíná ve své nejslavnější knize Příběh mého života. Pochopila, že druzí se snad dorozumívají ústy, sama se snažila promluvit, ale bez úspěchu. Propadla zoufalství, stalo se z ní neposlušné, divoké dítě, kterým zmítaly záchvaty zuřivosti. Rozbíjela, na co dosáhla, křičela a kopala kolem sebe až do úplného vyčerpání.

Tímto mužem byl tehdy už renomovaný Alexander Graham Bell, profesor fyziologie řeči, fyzik a vynálezce. K jeho nejslavnějšímu vynálezu, telefonu, Bella původně vedla právě snaha pomoci lidem s poruchami sluchu.

Bell pomohl pro Helen zajistit domácí učitelku z bostonského Perkinsova institutu pro slepé. Jednadvacetiletá Anne Sullivanová, sama někdejší pacientka ústavu, ztratila většinu zraku v pěti letech. Po několika operacích se jí však vidění částečně vrátilo a ona se rozhodla věnovat svůj život péči o stejně postižené. Do domu Kellerových dorazila 3. března 1887.

„Tehdy jsem nevěděla, že právě prožívám nejvýznamnější den svého života. Nemohla jsem tušit, kolik překvapení pro mě chová budoucnost. Byla jsem zmalátnělá po dlouhých záchvatech zlosti a hněvu, které mě zeslabovaly už po mnoho týdnů. – Najednou jsem ucítila blížící se kroky. Vztáhla jsem ruku, někdo mě uchopil a já byla vyzdvižena v náručí té, která mi přišla odhalit všechny věci, a více než to – která přišla, aby mě milovala,“ vzpomínala později Kellerová.

Sama Sullivanová popsala své první setkání s Helen méně poeticky: „Sotva jsem vkročila na schody, vrhla se na mne s takovou silou, že by mne jistě porazila, kdyby kapitán Keller nebyl stál za mnou.“

Zázrak pod pumpou

Sullivanová okamžitě začala Helen vyučovat prstovou abecedu pomocí vyťukávání znaků do různých částí ruky. Prvním slovem, které se měla pomocí tzv. Lormovy hmatové abecedy naučit, byla „panenka“, anglicky „doll“. Helen si vzala hračku do jedné ruky, do druhé zatím Anne ťukala písmenka. A následovala další slova: bonbon, talíř, klíč, míč, hrnek. Jenže přestože Helen byla schopná pohyby prstů opakovat, stále nerozuměla tomu, co to znamená.