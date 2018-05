Přehrajte si: Klackovitý architekt Martin Rajniš v dokumentu

„Chtěl jsem, aby to bylo takové přemýšlení o světě, o architektuře, o Martinovi, co je vůbec zač. O neustálé tvorbě a rvaní se s okolnostmi.“

Dokument zachycuje, jak do Rajnišovy tvorby zasahují právě jeho životní názory a postoje. Ukazuje i jeho osobní život, třeba architekta v kuchyni. „Kreslit baráky a dělat jídlo se sobě hrozně podobá. Začínáš od nuly a nikdy nevíš, jak to na konci dopadne. Ne, to není vtip! To je fakt. Architektura je středověké řemeslo a k tomu žrádlo patří,“ glosuje Rajniš svérázně to, co má profesor Martin Rajniš v životě rád.

A takového ho chtěl Roman Vávra divákům i představit: Jako člověka urputného, upřímného, který pro ostřejší slovo nechodí daleko a před kamerou lepší život nepředstírá.