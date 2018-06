To že byl život? Nepřehlédnutelný kněz Tomáš Halík slaví 70 let

Tomáš Halík se narodil prvního června 1948, krátce po převzetí moci komunisty, v rodině uznávaného odborníka na dílo Karla Čapka Miroslava Halíka a ženy v domácnosti Marie Halíkové. „Mamince bylo čtyřicet pět let a otci skoro padesát. Dlouho nemohli mít dítě, už se smířili, že to tak zůstane, když jsem se objevil já,“ vypráví dnes známý kněz. Díky rodinnému zázemí už jako dítě tíhl spíš k prostředí dospělých. „Knihy mne vždy přitahovaly víc než tanec či sport. Byl jsem hodně jednostranný,“ přiznává.

Už v dětství se zajímal o české dějiny a sám psal, v jedenácti letech místo dětských her sepisoval historický román z husitského prostředí. Cestu k víře nakonec našel také pomocí děl z otcovy knihovny. „Během střední školy mě oslovila katolická kultura. Roli v tom hrál anglický katolicismus, který je menšinový, bez triumfalismu, jako byl rakousko-uherský nebo polský. Ten mi byl sympatický,“ popsal Halík začátek cesty ke kněžskému poslání.

Podstatnou roli v jeho křesťanské konverzi pak sehrál populární farář Jiří Reinsberg, který byl více než padesát let spojen s chrámem u Matky Boží před Týnem na pražském Staroměstském náměstí, kde navzdory době, která náboženství potírala, vybudoval živé centrum duchovního a intelektuálního života.

„Moje konverze by asi zůstala na půl cesty, asi by se stala takovou filozofickou sympatií ke křesťanství, kdybych nepotkal Jiřího Reinsberga. To bylo v době, kdy jsme s jedním kamarádem chodívali na varhanní koncerty k Jakubu. A jednou mi řekl, že v Týně je takový zajímavý farář, který cituje Karla Čapka, často mluví hodně vesele a lidé se smějí během bohoslužby. A tak mě to zaujalo a skutečně jsem si toho člověka velmi zamiloval,“ vzpomínal Halík v pořadu 13. komnata.