Hotel Bezruč. Vybydlený Palace v centru Ostravy se změnil na divadelní scénu

„V mimořádném projektu připravovaném speciálně pro desátý ročník festivalu Dream Factory se do Ostravy vrátili režiséři působící v minulosti v Divadle Petra Bezruče. V kdysi honosném a dnes chátrajícím hotelu Palace vyvolali ducha svých inscenací,“ uvedla mluvčí festivalu Michaela Kubicová.

Na přípravě se podíleli režijně Martin Františák, Jiří Havelka, Janusz Klimsza, Jan Mikulášek, Filip Nuckolls, Janka Ryšánek Schmiedtová a Daniel Špinar. Uvedli ukázky z her Britney goes to heaven, Evžen Oněgin, 1984, Don Juan v Soho, Pestré vrstvy, Bezruč?! a Zbabělci.

Úplně nový příběh

Představení ale není určeno pouze pro disciplinovaného bezručovského diváka. Ve starém hotelu vznikla divadelní mozaika, která vypráví úplně nový příběh. „Nejsou to úryvky, ale jsou to nové svébytné inscenace, které se odkazují atmosférou k těm inscenacím, které kdysi u Bezručů byly,“ vysvětluje dramaturg David Košťák.