Kontroverzní představení uvedené v Brně se dohrává mimo jeviště. Padla desítka trestních oznámení

Brněnské státní zastupitelství přijalo desítku trestních oznámení ještě před sobotním uvedením hry v divadle Husa na provázku. Teď přibyla další, která směřují ke dvěma trestným činům a jednomu přestupku.

Bývalé ústavní soudkyni Elišce Wagnerové vadí výtržníci, kteří v sobotu vtrhli během představení na jeviště. Ti zase nejčastěji zmiňují hanobení jiné skupiny obyvatel nebo vlajky. „Co jsme viděli v sobotu, byl trestný čin a znásilnění svobody projevu skupinou provokatérů,“ řekl předseda hnutí Slušní lidé Zdeněk Pernica.

Protestujících proti kontroverzní divadelní hře Naše násilí a vaše násilí se zastal kardinál Dominik Duka, senátorka Eliška Wagnerová na ně podala trestní oznámení. Na kterou stranu se přiklonili vybraní brněnští politici? pic.twitter.com/biVOhPmImy — Události Brno (@UdalostiBrno) May 28, 2018

Kromě scény, kdy herec ztělesňující Ježíše znásilňuje muslimku, způsobila velké množství negativních reakcí situace, kdy si herečka z vagíny vytahuje českou vlajku. „I když znevážení státního symbolu není trestným činem, ale přestupkem, použití veřejných peněz na spáchání přestupku je porušením povinností při správě cizího majetku, což je trestný čin,“ prohlásil advokát Zdeněk Koudelka.

„Pokud s vlajkou zacházím nějakým urážlivým způsobem, tak si dovedu představit, že by se to dalo podřadit pod přestupek. Ale druhou otázkou je ústavnost a tady platí, že i takovéto jednání je chráněno svobodou projevu,“ vysvětlil Ladislav Vyhnánek z Masarykovy Univerzity s tím, že případ zřejmě skončí za několik let u Ústavního soudu a až ten rozhodne, kde jsou hranice, kde začíná a končí svoboda projevu.

Provokace nutí k zamyšlení

Divadelní hra se sice nelíbila ani římskokatolickému knězi a teologovi Tomáši Halíkovi, podle jeho vyjádření pro Lidové noviny ale není cílem podobných představení se líbit a bavit, nýbrž provokovat k myšlení.