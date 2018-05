Snow Patrol zkrotili svou divokost, život na Zemi za to stojí

Frontmana Garyho Lightbodyho prý práce na Wildness nejprve zlomila a následně uzdravila. Během psaní skladeb totiž vyhrál boj s alkoholem. Vzdal se moderních technologií a odešel do divočiny hledat zapomenuté kořeny.

„Jsem neskutečně vděčný svým démonům, stali se z nás výborní přátelé. Už od dospívání jsem se nenáviděl, to se mi podařilo změnit, ale trvalo to dlouho,“ svěřil se Lightbody irskému webu Joe.ei.

Nejlepší život na Zemi

Wildness v názvu nové desky znamená divokost, kapela přitom oproti předchozím albům ubrala na hlasitosti a počtu nástrojů. Podle Lightbodyho také pro novinku vznikla jeho dosud nejpovedenější píseň, přestože za svou hudební kariéru napsal přes šest set skladeb, nejen pro vlastní Snow Patrol, ale i další hudebníky jako Eda Sheerana nebo Taylor Swiftovou.

Na skladbě Life on Earth pracoval pět let. Videoklip točila kapela v replice mezinárodní vesmírné stanice nedaleko Amsterdamu. „Refrén jsem napsal v roce 2013 a skladbu dokončil teprve loni. Když jsme ji poprvé hráli naživo, byl to pro mě velmi emocionální zážitek. Na konci jsem se nechal tak nějak pohltit, byl to krásný moment,“ přiznává Lightbody.