ČT uvádí: Poslední útěk Jeronýma Pražského. Vetchý jako bouřlivák, jemuž jde o pravdu

Jeroným Pražský se hlásil k myšlenkám anglického reformátora Johna Wycliffa, jehož učení církev prohlásila za kacířské. V názorech se tak shodoval se svým přítelem Janem Husem. Svého názorového souputníka přijel také podpořit na kostnický koncil, který se stal pro oba muže osudným. Jeroným skončil na hranici necelý rok po Janu Husovi.

Režisér Lubomír Hlavsa se s určitou mírou fabulace a nadsázky rozhodl zdůraznit především poselství, které Jeroným hlásal. Dokudrama nicméně nezapírá, že tabu pro Jeronýma nebyly ani ženy, jeho lásku představuje ve filmu Jitka Čvančarová.

Po Husovi Jeroným, po Jeronýmovi Rašín

„Jeroným se srovnává se smrtí Husa, je to pro něho velice bolestná konfrontace, navíc je tu vztah s dívkou plný příslibů a naději – a on se musel rozhodnout, jestli prožije kus šťastného života, bude mít případně děti, nebo dostojí tomu, v co celý život věřil, na čem pracoval,“ přiznává Ondřej Vetchý, že bližší setkání s Jeronýmem Pražským pro něj bylo emotivní.