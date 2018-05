Romské slunce nezapadne celý týden, začal festival Khamoro

Program dvacátého ročníku má být podle ředitelky festivalu Jeleny Silajdžić resumé toho, co přehlídka představila za dvě dekády své existence. Zahájení na Střeleckém ostrově obstaraly kapela Gypsy. cz nebo zpěvačka Gitana, hudebním vrcholem je ale podle ředitelky pondělní koncert v divadle Hybernia. Na jednom pódiu se sejdou tři hvězdy gypsy jazzu: Stochelo Rosenberg z Nizozemska a Angelo Debarre a Tchavolo Schmitt z Francie. „Je to výjimečné. Hráli spolu zatím jen jednou, a to před deseti lety v Carnegie Hall v New Yorku,“ upozorňuje Jelena Silajdžić.

Tradiční muziku zařadili pořadatelé do programu na čtvrteční a páteční večer. V La Fabrice si publikum bude moci poslechnout třeba balkánské dechovky Kočani Orkestar z Makedonie či Mahala Rai Bandu z Rumunska. Závěrečný koncert v pražském klubu Sasazu bude patřit all-star kapele, která vznikla z účinkujících na přechozích ročnících festivalu.