Klip týdne: Příběh o ztracené lásce v podání svérázných Body Count

Body Count je americká hudební skupina. Frontmanem skupiny je rapper Ice-T, který ji založil v roce 1990 spolu s kytaristou Erniem C. Vedle těchto dvou hudebníků je jediným členem, který v kapele působil po celou dobu její existence, Sean E Sean obsluhující sampler. První album (eponymní) skupina vydala v roce 1992 a do roku 2014 vyšly další čtyři desky. V roce 1993 skupina přispěla vlastní verzí písně „Hey Joe“ na album Stone Free věnovaném kytaristovi Jimi Hendrixovi.



Diskografie:

Body Count (1992)

Born Dead (1994)

Violent Demise: The Last Days (1997)

Murder 4 Hire (2006)

Manslaughter (2014)

Bloodlust (2017)



Členové:

Ice-T

Ernie C

Ill Will

Vincent Price

Juan of the Dead

Sean E Sean



