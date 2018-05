Filmová upoutávka týdne: Kniha džunglí v další verzi. Mauglí se obejde bez zpívajících zvířat

Video of Mauglí (2018) | OFICIÁLNÍ TRAILER | české titulky

Občas se stane, že do kin jdou brzy po sobě filmy velmi podobného ražení. Někdy je to opravdu extrémní – třeba v roce 1998 to potkalo animovaný film s Mravencem Z a Životem brouka a katastrofický žánr s Armageddonem a Drtivým dopadem. Jejich premiéry od sebe dělily týdny, respektive měsíce.

Podobný pocit vyvolává dvojice Kniha džunglí a Mauglí, která má navíc stejný zdrojový materiál. Je mezi nimi nicméně alespoň dvouletá pauza.

Kniha džunglí, kterou v roce 2016 uvedlo do kin studio Disney, se stala velkým kasovním trhákem (páté místo nejvýdělečnějšího filmu roku v Americe i v celém světě, kde se v tržbách dostala na dohled miliardě dolarů). Kritici i diváci byli spokojeni a díky působivým trikům, které oživily zlovolného tygra Šér Chána i přátelského medvěda Balú, byl film dokonce oceněn na Oscarech. Byl to úspěch, který nastavuje laťku vysoko.