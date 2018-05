Životní režim v bigbeatovém rytmu. Mišík vydal výběr hitů a míří do studia

„Myslím si, že jsem udělal docela zajímavý výběr, mohlo by se to třeba hodit, když někdo pojede daleko na dovolenou, že by se u toho mohl rozveselit,“ vysvětlil Vladimír Mišík, podle jakého klíče písně ze své bohaté kariéry volil.

Stejně jako v případě předchozích desek Etc…, i tentokrát se o grafickou podobu postaral Karel Haloun. Album také opět jako u výběru balad láká na bookletovou knížku s texty a jejich překlady do angličtiny. Kromě vlastních textů Mišíkovými ústy pějí Jiří Dědeček, Václav Hrabě, Jiří Suchý, Vladimír Merta či Jiří Kainar.

Vydat další výběr se už Mišík nechystá, stále však skládá a s Etc… se dokonce chystá do studia. „Nějaký demáče už máme, takže jsme se rozhodli, že budeme točit od září. Ale nemáme hranici, kdy bychom chtěli, aby to bylo hotové. Až to bude dobré, tak to vydáme,“ plánuje jednasedmdesátiletý zpěvák a kytarista.

A stále jej s kapelou těší předávat posluchačům radost z hudby živě. „Pro nás muzikanty je úžasné, když koncert skončí a lidi plácají a usmívají se. To je pro nás taková lehká euforie. O tyhle prožitky bych se nechtěl nechat připravit,“ líčí Mišík. „Nechce se mi být standardní důchodce s holí, s kterou bych chodil po parku,“ usmívá se.