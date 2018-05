Klus, Dyk i Xindl X patří do Bohnic. Více než 140 kapel a divadel zve Mezi ploty

video Festival Mezi ploty zve do Bohnic

„Doba se vyvíjí, před dvaceti lety samotný fakt, že se něco takového koná v psychiatrické léčebně, byl dostatečným mediálním výkřikem. Ale lidé už si na to zvykli, berou to už jako normální,“ upozorňuje ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice Martin Hollý.

„Organizátoři proto začali vytvářet větší diskusní potenciál festivalu, jsou tam diskuse s odborníky z celého spektra služeb pro duševně nemocné, včetně třeba workshopu o reformě psychiatrie,“ pokračuje Hollý.

Z Central Parku za rodinou

Tradičně multižánrový festival je rozdělen na několik programových zón. K největším hvězdám hlavní hudební scény Central Park bude patřit Tomáš Klus, který vystoupí v sobotu večer.

Na závěr druhého dne pak zahraje Vojtěch Dyk za doprovodu kapely B-Side Band pod vedením Josefa Buchty. Po desetileté pauze na festival dorazí punk-rockoví Horkýže Slíže. A ze Slovenska do Central Parku zamíří také pop-rocková skupina No Name.

Dalším esem hlavní scény bude písničkář Ondřej Ládek vystupující jako Xindl X. Central Park přivítá i hiphop a rap v podobě vystoupení formací Prago Union a PSH. Program na hlavním pódiu zahájí kapela Mňága a Žďorp, která hrála už na prvním ročníku v roce 1992.

Chybět nebude velká Rodinná zóna plná divadelních pohádek, tvůrčích dílen a soutěží pro nejmladší návštěvníky. Vystoupí zde kapela Kašpárek v rohlíku a Sto zvířat se speciálním programem pro děti, příspěvek do rodinné zábavy zajistí také uskupení Poletíme?

Alternativa i divadlo

Návštěvníci v areálu najdou Alternativní zónu určenou milovníkům nezávislé muziky a osobitých tvůrců. Mimo jiné se zde představí Michal Pavlíček s Monikou Načevou, punková písničkářka Nikola Muchová alias Mucha, písničkář Honza Pokorný alias Pokáč nebo Lenka Dusilová.

Poslední z klíčových muzikantských arén bude takzvaná Street zóna, která hlavně mladé generaci nabídne moderní hudbu interpretů, jako jsou Cocoman, Mydy Rabycad, Megaphone či Krucipüsk.

V nepominutelné divadelní složce festivalu budou herci účinkovat na venkovních scénách a především na jevišti bohnického Divadla za plotem. Účast potvrdil například nezávislý generační soubor Vosto5, Divadlo Bolka Polívky, Divadlo v Dlouhé nebo Studio Ypsilon.