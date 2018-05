Přes 1500 chrámů večer nezavírá. Nocí kostelů se jede na kole i šalinou

Otevřeno bude mít i Svatá Hora u Příbrami. Poutní místo s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie vystaví například unikáty ze své klenotnice. Příchozí se mohou podívat také do všech čtyř rohových kaplí a na místa, kam běžné prohlídkové trasy nevedou.

V Brně čeká návštěvníky například jízda šaliny Noci kostelů 2018, při níž budou uvnitř s cestujícími rozmlouvat režiséři, pedagogové a herci Jiří Strach a Zdeněk Černín či biskup Církve československé husitské Juraj Dovala. Veřejnosti se poprvé otevřou kaple v Radiu Proglas a Nemocnici Milosrdných bratří nebo černovické psychiatrické léčebně.

Ve Vranově u Brna lákají návštěvníky na komentované prohlídky lichtenštejnské hrobky nebo videomapping. Průřez celým Santiniho dílem formou 3D vizualizace bude možné zhlédnout v Herálci na Žďársku.

Hledání kořenů a domova

„Každá farnost uvažuje, co by chtěla představit ze svého života, co je s jejím kostelem spjaté. Často to bývají různé koncerty, divadelní a recitační vystoupení, komentované prohlídky nebo po setmění nasvícené části kostela, ať už oltáře, či sochy světců, případně otevřené věže, sklepení, krypty či hrobky, které běžně nejsou přístupné,“ uvedl biskup Vojtěch Cikrle.

„Noc kostelů neslouží pouze věřícím. Mnoho lidí mi řeklo, že když už ten kostel (katedrálu na Petrově) mají na desetikoruně, musí se tam někdy zajít podívat. Sami by tam třeba nešli, ale na Noc kostelů vyrazí s přáteli. Jiní chtějí navštívit místo, kde byli pokřtěni nebo třeba oddáni jejich rodiče, takže je to takové hledání kořenů a domova,“ pokračuje Cikrle.