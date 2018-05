Soud musí dodatečně vysvětlit, proč přiklepl Slovanskou epopej Praze

15. července 2010 - Skončila platnost zápůjční smlouvy, kterou Praha dala epopej Moravskému Krumlovu do užívání. Poté vypukly spory obou stran ohledně stěhování pláten do Prahy.

8. února 2011 - Prvních pět pláten epopeje dorazilo do Prahy. Zbylá byla až do konce října vystavena v Moravském Krumlově, do Prahy se všechna plátna přesunula 10. listopadu.