Hvězdné války pokračují. Mladý Han Solo letí vstříc zažraným fanouškům

Nový film se zaměřil na mládí Hana Sola a události, které zásadní postavu celé ságy formovaly. Příběh se odehrává zhruba deset let před Epizodou IV. Mladík Han (jeho role se nově ujal Alden Ehrenreich, který se objevil například ve filmech Pravidla neplatí nebo Nádherné bytosti) je členem gangu pouličních zlodějů na rodné průmyslové planetě Corellia, ale prahne po tom stát se nejlepším pilotem v galaxii.

Video of Solo: Star Wars Story (2018) Full HD trailer #2 [CZ TIT]

A když se řekne Han Solo, je třeba dodat Millennium Falcon, jak zní název jeho vesmírné lodi. „Millennium Falcon prochází velkým vývojem, konkrétně tady vypadá trochu jinak, než na jaký jsme zvyklí. Z produkčního hlediska je to založeno na předdesignu Ralpha McQuarrieho, který ten Falcon původně nakresli trochu jinak, třeba senzorovou anténu, která míří nahoru, nebo laserové kanóny, které jsou pouze jednoduché, ne ta čtyřděla, která jsou v Nové naději,“ říká Pavel Klimeš.

V tom Solo navazuje na předloňský snímek Rogue One. Tak zvaný spin-off stojí stranou hlavní ságy a rozvíjí určitý aspekt nebo vedlejší zápletku série. „Tyhle spin-offy, samostatné filmy, které netvoří jádro ságy, jsou více zaměřeny na dlouholeté fanoušky, kteří vědí, na co jednotlivé scény odkazují. Přesně v tomhle ohledu je Solo podobný jako Rogue One, který revolučně vychází nejen ze všech předchozích filmů, ale dokonce i z televizních seriálů,“ upozorňuje Pavel Klimeš.

Vznik filmu Solo provázely nemalé problémy. Natáčení začalo na konci ledna 2017, o režii se mělo postarat režisérské duo Phil Lord a Christopher Miller, kteří za sebou mají úspěšné komedie 21 Jump Street a Lego příběh. Jenže po měsících natáčení Lucasfilm loni v červnu červnu oznámil, že kvůli tvůrčím rozporům s vedením oba skončili.

Nahradil je Ron Howard, zkušený oscarový režisér, jehož filmografie čítá Apollo 13, Čistou duši, Šifru mistra Leonarda nebo Rivaly. Jistotou však zůstal scenárista Lawrence Kasdan, který je u projektu celou dobu a který se podílel už na páté, šesté a sedmé epizodě.

Vesmír stále expanduje

Navzdory komplikacím se snímek Solo stane další kamenem do mozaiky Hvězdných válek. A už nyní je jasné, že populární vesmír bude dále expandovat. Hlavní sága se sice za rok uzavře devátou epizodou, jenže představitel mladého Hana Alden Ehrenreich už prozradil, že podepsal smlouvu hned na tři filmy.

Současně se objevily náznaky, se brzy začne točit další odvozený příběh ze světa Star Wars, jehož hrdinou bude tentokrát pověstný mistr řádu Jedi a další klíčová postava ságy Obi-Wan Kenobi. A zároveň už vznikají dvě další série ze světa Hvězdných válek. Na jedné pracuje tým autorů veleúspěšného seriálu Hra o trůny, na druhé pak Rian Johnson, scenárista a režisér loňské osmé epizody Star Wars: Poslední z Jediů.

Solo: Star Wars Story vstoupí do českých kin ve čtvrtek. Recenzi nového dobrodružství ze světa Hvězdných válek přinese i web ČT24.