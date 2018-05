MozArt předvádí v Brně taneční art

Trojici doplňuje kus s názvem Solipsistic od Caroliny Isachové. V závěrečné choreografii inscenace mimo jiné srovnává Mozartovu hudbu se sociálními sítěmi. „Jsme propojeni díky zprávám, Instagramu a podobně. Náš mozek ale zaměstnávají natolik, že už si ani neuvědomujeme, co vlastně cítíme - a Mozart umí to, co cítíme, vyjádřit přesně,“ domnívá se.

Inscenaci Amadeus MozArt uvede brněnský balet poprvé 23. května. Premiéra zahájí mezinárodní taneční festival Dance Brno 100.