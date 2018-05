Fotografie topografie. Josef Sudek vyhrabal ze sutin Prahy světlo

Snímky pořídil Josef Sudek až po květnovém osvobození Prahy. „Zjistili jsme v archivech, že zřejmě do poničených památek docházel až do pozdního léta nebo začátku podzimu. To už byly uhašeny požáry, nebezpečné části stržené a některé se dokonce začaly opravovat,“ upřesnila kurátorka výstavy Katarína Mašterová.

Většina snímků vznikla pro Pražský kalendář na rok 1946. Otiskl šest desítek Sudkových snímků, celý soubor poničených domů jich obsahuje téměř čtyři sta. Nejvíce záběrů pořídil fotograf v sutinách Emauzského kláštera, který byl leteckým bombardováním také nejvíce poškozen. „Tvoří skoro polovinu souboru, je vidět, že se tam vracel, vyhledával světelné efekty a meditoval,“ poznamenává kurátorka.

Některé vystavené fotografie prošly temnou komorou přímo slavného fotografa, jiné bylo třeba nově vyvolat z originálních negativů. O to se postaral fotograf Vlado Bohdan. „Jednoduchost a přesnost pohledů je úžasná,“ říká o Sudkových kompozicích, jejichž neodmyslitelnou součástí byla práce se světlem.