Ohlédnutí za Cannes: (Ne)jsme jedna rodina. Ceny si odnesli zloději důstojného života

Vítězný japonský film Zloději (Manbiki Kazoku, režie Hirokazu Kore'eda) - jehož název by bylo možná přesnější přeložit podle francouzské verze jako Rodinná záležitost - vypráví o rodině. O jedné divné rodině, jak postupně zjišťujeme. Před divákem se odhalují osamělci a nalezenci, kteří se dali dohromady, mají se rádi a fungují tak dobře, jak se na rodinu patří. Jenže zatímco běžní lidé věci nakupují, oni je do obchodů chodí krást, protože na ně zkrátka nemají.

Video of SHOPLIFTERS - Hirokazu Kore-eda Film Trailer (Cannes 2018)

Dvanáctiletý Jonas zažaluje své chudé a negramotné rodiče za to, že mu dali život a plodí další děti do této mizérie. Uteče z domova a v uprchlické čtvrti se seznámí s ilegální migrantkou z Etiopie, jíž se neplánovaně musí postarat o batole. Dětská dvojice bojuje o přežití, nikdo nemá doklady, nikdo oficiálně neexistuje, nikdo se tím pádem nemůže dobrat jakéhokoliv práva na důstojný život. Jediný, kdo se ve filmu usmívá, je batole, které se dokáže radovat ze života.

Video of CAPHARNAÜM | Prima Clip Inglese | CANNES | Nadine Labaki (2018)

Kafarnaum sice obsahuje romantizující prvky a méně uvěřitelné momenty, ale nikdy nespadnou do klišé a nesmyslu. Natočila ho libanonská režisérka Nadine Labaki a bylo to naštěstí díky důležitému tématu, ne díky tomu, že ho zpracovala žena, proč porota vedená australskou herečkou Cate Blanchettovovu Kafarnaum vyzdvihla. V letošní silné canneské kampani pro rovnoprávné podmínky pro ženy i muže a podpoře MeToo by bylo nepřijatelné, kdyby porota filmy od ženských režisérek minula. Přesto je z výsledkové listiny vidět, že hodnotila podle kvality filmů, nikoliv podle pohlaví.

Předsudky a romantika

Velkou cenu poroty získal americký film Černoch z KKK (Blackkklansman). Nese v sobě typické americké ingredience – pobaví i vyděsí, dojde v něm na střílení i romantickou lásku, vše v takových intencích, jak to jen snese festivalový film. Námět vychází z románu afroamerického policisty Rona Stallwortha, který se v 60. letech dostal do buňky Ku-klux-klanu. Režisér Spike Lee tak přišel s tématem rasismu a vystupňovaného napětí mezi bílými a černými Američany a s jasnou kritikou současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.