Filmová upoutávka týdne: Kinosály zazní Bohemian Rhapsody. Zachytí příběh kapely Queen

Singer přitom není nezkušený tvůrce. V začátcích kariéry oslnil dramaty Obvyklí podezřelí a Nadaný žák. V roce 2000 pak s X-Meny stál u zrodu komiksového boomu, který ovlivňuje blockbusterovou produkci do dnešních dnů. Superhrdinské X-Meny uvedl jako režisér do kin hned čtyřikrát a přidal k tomu ještě jednu adaptaci Supermana.

Na zbytek natáčení Bohemian Rhapsody tak za Singera nastoupil Dexter Fletcher, kterého přitom studio zvažovalo už dříve. Fletcherovým nejvýraznějším snímkem je zatím životopisná sportovní komedie Orel Eddie, častěji se však objevuje jako herec.

S šestiminutovou písní do čela žebříčků

Film, který v listopadu přijde do kin, by měl mapovat cestu kapely Queen ke slávě. Historie skupiny sahá do roku 1970, kdy se zrodila na základech studentské skupiny Smile, kterou tvořili Brian May, Roger Taylor a zpěvák Tim Staffel. Ten se však vydal vlastní cestou, a tak jeho místo mohl zastoupit Mercury. Sestavu posléze doplnil ještě baskytarista John Deacon.

V roce 1975 vystoupali poprvé do čela žebříčků průlomovou písní Bohemian Rhapsody, která se dostala i do názvu aktuálního filmu. Téměř šestiminutová skladba, v níž se prolínají rockové melodie s operními nápěvy, se stala jednou ze světově nejznámějších písní. K těm se ve druhé polovině sedmdesátých let zařadily také We Will Rock You nebo We Are The Champions. Památné je pak jejich vystoupení v rámci koncertu Live Aid ve Wembley v roce 1985.