Klip týdne: Amorphis debutují s novým albem mezi hvězdami

Amorphis je finská metalová skupina založená v roce 1990 Janem Rechbergerem (bicí), Tomim Koivusaarim (kytara a zpěv) a Esou Holopainem (kytara) v roce 1990. Kapela hrála v počátcích především death metal, resp. death/doom, v pozdějších albech se ale přiklání i k jiným žánrům, zejména k folk metalu. Zdrojem jejich textů je často finský národní epos Kalevala, zpívají ovšem výhradně anglicky. Název je odvozen z řeckého slova znamenajícího beztvarý, amorfní.

Skupina vznikla v roce 1989 z několika deathmetalových a speedmetalových hudebníků, počátkem roku 1990 se do skupiny přidal baskytarista Oppu Laine. První demonahrávku nahráli v roce 1991, jmenovala se Disment of Soul. V roce 1992 vydali svou první komerční nahrávku, The Karelian Isthmus, inspirovanou dávnými válečnickými legendami. Druhým albem bylo koncepční album Tales from the Thousand Lakes (1994), v němž skupina poprvé přímo čerpá z Kalevaly. Album mělo okamžitý úspěch a kapela pokračovala ve vydávání studiových alb – Elegy (1996), Tuonela (1999), Am Universum (2001), Far from the Sun (2003), Eclipse (2006), Silent Waters (2007), Skyforger (2009), The Beginning of Times (2011) a Circle (2013). Album Under the Red Cloud vyšlo v roce 2015. Jejich nejnovějším albem je Queen of Time (2018).



Diskografie:

The Karelian Isthmus (1992)

Tales from the Thousand Lakes (1994)

Elegy (1996)

Tuonela (1999)

Am Universum (2001)

Far from the Sun (2003)

Eclipse (2006)

Silent Waters (2007)

Skyforger (2009)

The Beginning of Times (2011)

Circle (2013)

Under the Red Cloud (2015)

Queen of Time (2018)



