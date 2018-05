Zbyhoň z rukopisů páchá v Národním nepravosti

Nezvyklé české jméno Zbyhoň jako první pravděpodobně použil Václav Kliment Klicpera, objevuje se ovšem i v básni z rukopisů Královédvorského a Zelenohorského. Právě okolo nich se celá inscenace točí. Neřeší jejich pravost, ale otázku zneužití: Co by se stalo, kdyby se s rukopisy začalo nakládat fanaticky a byly by brány jako základ ryzího češství?

„Je to komedie, ale dost hořká,“ podotýká k inscenaci herec Filip Rajmont. Zbyhoň! chce zároveň připomenout literární kvalitu obou rukopisů, na niž se často zapomíná. „Jsou psány nádherně smyšlenou češtinou na úrovni Morgensterna,“ domnívá se jeden z autorů hry Milan Šotek.