Tak dobrou! Přeje opět Festival muzejních nocí

V Hradci národní zahájení festivalu obstará Galerie moderního umění. A tématem programu je moderní umění. Že je opravdu pro každého, se galerie pokusí návštěvníky přesvědčit světelnou malbou, vystřiháváním kolektivního výtvarného díla nebo rozcestníkem, díky němuž lidé mohou najít obraz či sochu, které se k nim hodí.

Nocování v hrobce i v ponožkách

K Muzejní noci se hned první den festivalu připojí také GASK v Kutné Hoře, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Mattoni Muzeum v Kyselce nebo Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. V sobotu naváže Brněnská muzejní noc. Zájemce zve například do Technického muzea vyzkoušet si v tamní herně zákonitosti fyziky a chemie na vlastní kůži, do Diecézního muzea na ukázku dravců nebo do muzea ve Šlapanicích na workshop žonglování s ponožkami.

Vedle muzeí a galerií se k projektu připojují také třeba knihovny, památky či divadla. Letos se lidé mohou přijít podívat a vyzkoušet si práci ve sklářské huti, pobýt v železniční výtopně či v kostelní hrobce anebo se vydat po stopách filmařů v jihočeské krajině.