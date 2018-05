Edita Gruberová pěvecky překračuje Normu, poprvé v pražském Národním

Nejznámější dílo Vincenza Belliniho je příběhem tajné a nešťastné lásky galské kněžky s římským konzulem v době římské okupace Galie. Řadí se k pěvecky nejnáročnějším operám bel canta.

„Je to náročná opera nejen po pěvecké stránce,“ souhlasí Edita Gruberová. „Teprve teď jsem dospěla do nejlepšího věku, jsou to především finální árie, které mi velmi sedí, protože v nich jde o život a smrt.“

Náročný part proslavil slovenskou sopranistku na mnoha světových jevištích. Norma v jejím podání dosáhla stejného věhlasu jako v nastudování Marie Callas nebo Montserrat Caballé. Kariéru započala Edita Gruberová v roce 1968 ve Slovenském národním divadle. „A teď se kruh uzavírá, jsem v Národním divadle v Praze, kde jsem nikdy nestála,“ podotýká.