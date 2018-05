Možnost být člověkem. Úšklebkem století komentuje Jiří Kolář i srpen 1968

Jiří Kolář patřil k zakladatelům surrealismem ovlivněné Skupiny 42. V padesátých letech byl devět měsíců držen ve vyšetřovací vazbě za údajně protistátní sbírku Prométheova játra. Podepsal Chartu 77 a v roce 1980 se rozhodl zůstat v Paříži, kam přijel na pozvání Centre Pompidou. V Československu tehdy nesměl vystavovat. Do vlasti se vrátil až po revoluci.

A celou dobu si to, co zažil, viděl a pozoroval, zaznamenával. Jako deník mu sloužila jeho tvorba. Na mnohých jeho kolážích je uveden čas vzniku, cíleně pak na konci šedesátých let vytvářel kolážové Týdeníky.

Hodnoty, jichž se musíme držet

V roce 1968 jím otřásla okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V deníkových kolážích kombinoval novinové články, oznámení, díla starých mistrů i současných umělců, vlastní texty nebo třeba i upomínky a pozvánky.

Původně mělo pro Týdeník vzniknout 52 listů, tedy pro každý týden jeden, v týdnu po srpnových událostech ale Kolář vytvořil i několik koláží za den. Rok 1968 nakonec dokumentuje šedesát šest stran.