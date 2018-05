Jak vytrhnout velrybě ploutev. Jan Gemrot se nebojí nových horizontů

Naléhavost jeho umělecké výpovědi je nepřehlédnutelná, napsala o Janu Gemrotovi kurátorka Národní galerie, v jejíchž sbírkách je výtvarník zastoupen. I když pracuje i s novými technologiemi, malba je pro něj pořád na prvním místě.

„Ať už je to jednoduchý záznam nějaké vizuální informace, nebo emoce, vidíte práci s materiálem. Je to prostě neopakovatelné, protože obraz je vždycky unikát, i když namalujete kopii, tahy nikdy nejsou stejné – a to mě fascinuje. Pro mě je proces malby důležitější než jeho výsledek, konečný obraz,“ popisuje Gemrot, co je na malbách pro něho tak umělecky přitažlivé.

Svými díly často reaguje na společenské jevy, vystavenými díly se ale obrací do lidského nitra. Zajímá ho práce s lidským podvědomím. „To není zklidnění, to je hluboký průzkum,“ poznamenává. „I tato výstava by mohla být čtena jako dobrodružná výprava, jen místo, na které se snažím diváka vzít, je více uvnitř.“

Umělcovo zkoumání má mimo jiné podobu výpravy na širé moře vzdáleně inspirované atmosférou románu Moby Dick. Nedořečený příběh namalovaný v jiných horizontech nutí diváka dívat se na realitu z jiných úhlů pohledu, přemýšlet v nových obzorech.