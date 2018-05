Izraelský literát: Frustrují mě politici. Řešením je mírová cesta, ne válka

Asaf Gavron přijel do Prahy v době, kdy Írán začal ostřelovat Golanské výšiny a Izrael odpověděl bombardováním na íránské cíle v Sýrii. „Doufám, že to nepřeroste ve válku. Frustruje mě, že naši představitelé… Víte, jejich úkolem je přinést uklidnění a vyhnout se válce, ale zdá se, že jsou celí nažhavení, najednou hrozí, že budou bombardovat, očerňují protivníka – to je problém. Samozřejmě že nechci íránské střely poblíž Izraele, mám starost o rodinu, přátele a celou zemi, musíme ale udělat vše pro to, abychom to vyřešili mírovou cestou,“ přeje si spisovatel.