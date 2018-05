Klidně mě vystřel na Měsíc. Komiks o Nicku Caveovi se dostal do jeho hlavy

Kleist v knize míchá skutečnost s fikcí. Portrét Nicka Cavea vytvořil pohledem jeho děl – prostřednictvím postav z knih a písní, které osobitý hudebník napsal a složil. „Můžete se tak ponořit do světa, který Cave vytváří. Není to kniha, jsou to dveře do jiných světů,“ říká Kleist. Sám Nick Cave je podle něho vizuálně dokonalou komiksovou postavou.